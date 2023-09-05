«الموسيقيين»: لا صحة لاجتياز نجل شعبان عبد الرحيم اختبارات النقابة

نفت نقابة المهن الموسيقية الأنباء التي تداولها خميس نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم باجتيازه اختبارات النقابة.

حلمي عبد الباقي يكشف حقيقة نجاح نجل شعبان عبدالرحيم في اختبارات النقابة

وأوضح حلمي عبدالباقي عضو مجلس النقابة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نجلي شعبان عبد الرحيم وعبد الباسط حمودة تقدما بأوراقهما للنقابة، ولكن النتيجة لم تعلن بعد ولم ينجح أي فرد منهما حتى الآن.

تكريم وليد توفيق من نقابة المهن الموسيقية

وفي سياق آخر، كرم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أمس، الفنان وليد توفيق؛ تقديرا لمشواره الفني الكبير.

وقال وليد توفيق خلال تكريمه من نقابة الموسيقيين، إنه سعيد بهذا التكريم، مؤكدا أنه جرى تكريمه من أماكن كثيرة، ولكن التكريم المصري له مكانة خاصة عنده.

وكان طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، قال إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفني، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.