خبير سياحي: افتتاح المتحف الكبير سيرفع نسب الإشغال في الفنادق

قال الخبير السياحي محمد فاروق، إن زيارة الأهرامات أمر أساسي لكل سائح يزور مصر، ويمكننا القول أن نحو 99.9% من السائحين الوافدين إلى مصر يكون الهدف الرئيسي بالنسبة لهم هو زيارة منطقة الأهرامات، ويكون ضمن البرنامج السياحي تخصيص يوم كامل لزيارة منطقة الأهرامات وسقارة، إذ يستمتع الزوار بالحضارة المصرية القديمة.

يوم كامل لجولة داخل المتحف الكبير

أضاف «فاروق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد افتتاح المتحف الكبير قريبًا، لن يكفي يوم واحد لزيارة منطقة الأهرامات، إذ أن القيام بجولة كاملة داخل المتحف الكبير سيتطلب يوما كاملًا، وبالتالي ستزيد فترة زيارة السائح لمنطقة الأهرامات.

زيادة نسب الإشغال في الفنادق

أشار الى أن ذلك سيخدم القطاع السياحي بشكل واضح من خلال زيادة نسب الإشغال في الفنادق، وزيادة عدد السائحين، كما سيقوم الزائر بالتواجد لوقت أطول في منطقة الأهرامات والمتحف ومنطقة سقارة بعد افتتاح المتحف الكبير.