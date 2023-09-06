عماد الدين حسين: بدون حرية الرأي لا يوجد أمل في أي شيء

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن ما حدث في الحوار الوطني حول الحديث عن قضية الرأي أمر مهم ومفيد، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني شمل الفرقاء السياسيين، وهذا الأمر في صالح مصر.

تأييد حرية الرأي

وتابع «حسين»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن الحوار الساخن أفضل من عدم الحوار، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتأييد حرية الرأي مع عدم انتهاك القانون، معقبًا: «الأساس حرية الرأي وحرية التعبير، فبدون حرية الرأي، لا يوجد أمل في أي شيء».

الحوار الوطني

أضاف أن قواعد تنظيم الحوار الوطني أخذت عدة أشهر، لكن انتهى الأمر إلى جلوس الكثير من الفرقاء السياسيين، وإعادة الحوار السياسي بين القوى السياسية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ثلثين المقترحات التي رفعت إلى الرئيس السيسي متفق عليها بالإجماع بين القوى السياسية، وهذا إنجاز كبير.