عالم مصري يرسم خريطة للعودة من الشيخوخة عبر إعادة تنظيم الجينوم

رسم الدكتور هيثم شعبان مدير مشروع بحثي بمركز أجورا لأبحاث السرطان وكلية الطب جامعة جينيف بسويسرا، خريطة للعودة من الشيخوخة عبر إعادة تنظيم الجينوم.

خلايا الزومبي

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق عبر برنامجه مصر تستطيع المذاع على قناة «DMC»: «هناك خلايا لا تموت وتدخل طور الخلايا الزومبي.. والخلايا الزومبي هو الوصف العالم للخلايا التي تتوقف عن العمل ولا تموت وتتعرض لتغير نظام الجينوم».

وتابع: «تراكم الخلايا الزومبي في الجسم تتحول إلى مركبات سامة تتسبب مجموعة من الأمراض وعلى رأسها السرطان»، مضيفا: «إعادة تنظيم الجينوم بداية طريق لقضاء على الشيخوخة والتي تقضي على الأمراض ومن الممكن أن تطيل عمر الإنسان».

التخلص من خلايا الشيخوخة

وأوضح: «تم عمل اختبار في التخلص من الخلايا الشيخوخة على جلد سيدة ورجع شباب مجددا»، مضيفا: «متوقع خلال 10 سنوات ومنها المعمل الخاص بنا سيكون هناك نتائج واعدة وتم نشرها في الأبحاث العلمية للاستفاد بها المعامل حول العالم لوقف الخلايا السرطانية والقضاء عليها، والقضاء على فرز خلايا الشيخوخة للمواد المسببة للسرطانات».