ضبط شخصين متهمين بالترويج لعقاقير مخدرة عبر «فيسبوك»

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة عن وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه يعمل يإحدى الصيدليات بالقاهرة، وبحوزته 1130 قرص عقاقير مخدرة، 2 هاتف محمول «بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه»، وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، أمكن ضبطه وبحوزته 1500 قرص عقاقير مخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار في العقاقير الطبية المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.