تحرير محضر ضد مستشفى عيون لمخالفة فصل النفايات الخطرة بالشرقية

ضبط جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال حملة رقابية، عددا من المخالفات داخل مستشفى عيون، وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط العمل في المنشآت المختلفة.

مخالفة عدم فصل النفايات الخطرة

وشن الجهاز الحملة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، و تم تحرير محضر ضد أحد مستشفيات العيون بمدينة الزقازيق، وذلك لعدم مطابقة شروط تخزين أنابيب الغاز ومخالفة عدم فصل النفايات الخطرة وكذلك عدم مطابقة عرفة النفايات للمطابقات.

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية

كما تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية باسم «ع خ م» لحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظور تداولها وتم التحفظ على 178 نوعا من الأدوية البيطرية.

وفي مجال مراقبة الأغذية تم المرور على 21 منشأة وتم تحرير 13 محضرا لعدم نظافة المنشأة و9 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى إعدام 636 كيلوجرام مواد غذائية وعدد 30 لتر حليب وتنفيذ 6 قرارات غلق للمنشآت.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.