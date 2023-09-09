تعرف على شروط التحويل الإلكتروني بالمعاهد الأزهرية ومواعيد التقديم

تزامناً مع اقتراب موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات المصرية، ولا سيما المعاهد الأزهرية، يسعى أولياء الأمور لمعرفة الشروط الخاصة بالتحويل الإلكتروني بالمعاهد الأزهرية، والمواعيد.

التحويل الإلكتروني بالمعاهد الأزهرية

وحول موعد التحويل الإلكتروني بالمعاهد الأزهرية، يتيح قطاع المعاهد في هذا التوقيت من كل عام تلقي طلبات التحويل، ويمكن لأولياء الأمور التحويل لأبنائهم عبر الضغط على الرابط التالي من هنا.

ويتم التحويل من خلال الخطوات التالية:

يمكن لأولياء الأمور التحويل لأبنائهم عبر الخطوات التالية:

- الدخول عبر بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا).

- اختيار أيقونة التحويل بين المعاهد.

- تحديد المعهد المقيد به الطالب والمعهد الراغب في التحويل إليه.

- يدخل الطالب كافة البيانات اللازمة ويتبع باقي التعليمات والخطوات.

- تسجيل وسيلة تواصل بين الطالب والبوابة.

-الضغط على كلمة حفظ الطلب.

شروط التحويل الإلكتروني بالمعاهد الأزهرية

- يسلم الطالب الراغب في التحويل وولي أمره اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- موافقة الجهة المنقول إليها على طلب قيد الطالب، قبل إجراء التحويل الإلكتروني.

- التأكد من تحقيق شرط سن الطالب وفقا للمرحلة التعليمية.

- اجتياز الطالب امتحان اللغة الأجنبية الأولى في المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية، بالإضافة إلى دراسة مادتي العلوم والرياضيات.

- ضرورة التحاق الطالب بمرحلة رياض الأطفال لمدة عامين قبل المرحلة الابتدائية.

- أن يتم التحويل من خلال الموقع الإلكتروني ولا يتم الالتفات إلى الطلبات الورقية.