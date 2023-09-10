«الدفاع الروسية» تعلن إحباط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن نجاح القوات الروسية استمرت في إحباط هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، وتدمير جميع آلياتها وأسلحتها، بالإضافة لاقُتل عدد كبير من جنودها.

صد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية

وأشار البيان إلى أن وحدات من مجموعة الجنوب الروسية صدت هجمات القوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في منطقة دونيتسك، بالتعاون مع الدعم الجوي والمدفعية، في مواجهة هجمات من جانب الألوية الآلية 53 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديان وكراسنوجوروفكا في دونيتسك، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

منع القوات المسلحة الأوكرانية من التقدم

وأضافت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الوحدات المقاتلة التابعة لها تمكنت من هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير معداتها في مناطق كليشيفكا وكراسنوي ومالويلينوفكا في دونيتسك، مؤكدة تكبيد العدو خسائر فادحة بلغت ما يقرب من 260 جنديًا، ومركبتين مدرعتين و5 سيارات.

وأضافت «الدفاع الروسية» أن نجاح قواتها في صد الهجوم الأوكراني، نتيجة العمليات العسكرية لها، والمدعومة جويا ومدفعيا، لافتة إلى صد 6 هجمات من جانب مجموعات هجومية تابعة للواء 65 الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيا، وتدمير القوات والمعدات المعادية في مناطق نوفواندريفكا، شمال رابودينو، وشمال غرب فيربوفوي.