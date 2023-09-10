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أمين الفتوى: الدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة له فوائد كثيرة للأحياء

كتب:

محمد عزالدين
09:48 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الدكتور علي فخر

الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة له فوائد كثيرة للأحياء، موضحا: «كثير من الناس عندما يدعو للمتوفى يشعر بأنه تفضل على الميت، وهذا خطأ، فدعاء الشخص الحي للمتوفى له أجر عند الله ونصيب من الدعاء».

أهمية الدعاء بالرحمة والمغفرة للميت

وأضاف «فخر»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، وتقدمه الإعلامية زينب سعد الدين، أن الدعاء بالرحمة والمغفرة يكون سببا في الصلح الذي سيحدث يوم القيامة؛ لأنه يوم التغابن، وكل شخص لديه مظلمة عند الآخر سيمسك فيه.

وتابع: «لو تصورنا مشهد يوم القيامة، سنجده عجيبا للغاية، فكل شخص يجري وراء 100 شخص؛ لأن لديه حقوقا عندهم، وهو يجري وراءه 100 شخص لأن لهم حقوقا عنده».

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