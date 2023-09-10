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«الأرصاد»: الساحل الشمالي سيتأثر بالعاصفة دانيال غدا

كتب:

شريف سليمان
10:57 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال

العاصفة دانيال

علقت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على احتمالية التأثر بالعاصفة دانيال، قائلة: إنه من الممكن أن تتأثر بعض المناطق بالعاصفة دانيال.

تأثر مطروح والسلوم بالعاصفة دانيال

وأضافت «شاكر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، أن المناطق التي قد تتأثر مثل مطروح والسلوم، موضحة أن العاصفة دانيال تؤثر حاليا على العاصمة الليبية، وارتفاع الأمطار وصلت في بعض المناطق لأكثر من متر.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: خلال الساعات المقبلة ستتحرك العاصفة ناحية الشرق الليبي، ومن ثم تبدأ الحدود المصرية الغربية بالتأثر، وستشهد السلوم ومطروح خلال ساعات أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، وستصل غدا إلى الساحل الشمالي وستتأثر القاهرة بالرياح المحملة بالأتربة، مؤكدة أن عاصفة دانيال ستتلاشى على الأراضي المصرية.

وأكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «نحن على تواصل تام مع جميع غرف الأزمات في كل المحافظات وتم إرسال كل التحذيرات لها».

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بقلم شريف سليمان