معلومات عن مجمع مدارس الرضوانية الجديد بأسوان.. معدل التنفيذ تخطى الـ40%

تفقد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، تنفيذ الأعمال بمشروع إنشاء مجمع مدارس في منطقة الرضوانية إذ بلغ معدل التنفيذ في المشروع أكثر من 40%، من المساحة الإجمالية للمجمع 6450 مترا مربعا.

كما عقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائبة المحافظ، وعبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادي عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس سيد مدني رئيس المدينة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات التنفيذية والتعليمية الأخرى، جولة داخل المشروع الذي تشهده المحافظة.

المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة

من جهته، شدد محافظ أسوان على ضرورة الانتهاء السريع من جميع أعمال البناء والتجهيزات في مجمع مدارس الرضوانية، حتى يتم افتتاحه في احتفالات المحافظة بمناسبة العيد الوطني في 15 يناير 2024.

وزار المحافظ مشروع المدرسة التابعة لمعسكر الطلاب في منطقة الحصايا على طريق السماد، يبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 49.2 مليون جنيه، ويعد معدل التنفيذ حاليًا حوالي 20%، يتواجد المجمع على مساحة 8114 مترا مربعا ويضم 28 فصلًا دراسيًا لمراحل التعليم المختلفة.

ترصد «الوطن» 9 معلومات عن مجمع مدارس الرضوانية الجديد في أسوان بعد الانتهاء من حوالي 40% من المشروع

1. يتكون المجمع المدرسي من مبنيين، كل منهما يحتوي على دور أرضي وأربعة أدوار علوية.

2. يوجد في المجمع 42 فصلًا دراسيًا يخدم مراحل رياض الأطفال والابتدائية والإعدادية والثانوية.

3. تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 27 مليون جنيه.

4. المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

5. طالب المحافظ بالانتهاء السريع من جميع أعمال البناء والتجهيزات في مجمع مدارس الرضوانية قبل احتفالات المحافظة بمناسبة العيد الوطني في 15 يناير.

6- يتم تنفيذ مشروع المدرسة التابعة لمعسكر الطلاب في منطقة الحصايا على طريق السماد بنسبة تنفيذ حوالي 20%.

7. يبلغ إجمالي التكلفة لمشروع معسكر الطلاب 49.2 مليون جنيه، ويتضمن المجمع 28 فصلًا دراسيًا ومساحة 8114 مترا مربعا.

8. تم زيارة مشروع المدرسة التابعة لدار المعلمين الابتدائية الجديدة في منطقة الشادر القديمة، وتبلغ تكلفته حوالي 17.6 مليون جنيه، وتتكون من 24 فصلًا دراسيًا.

9. المحافظ يشدد على ضرورة الانتهاء السريع من جميع أعمال البناء والتجهيزات في المشاريع المدرسية المذكورة.