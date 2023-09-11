المكتب البابوي للمشروعات ينظم ورشة عمل لدعم الالتحاق بالتعليم الفني

نظم المكتب البابوي للمشروعات، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية، أمس، أول ورشة عمل للتشجيع على التعليم الفني، التي تستهدف الشباب والشابات من عمر 14 سنة.

التوعية بأهميه التعليم الفني

وشارك في الورشة، والتي جاءت بعنوان «اكتشاف الذات والتوعية بأهمية التعليم الفني وأهم المجالات المستقبلية»، عشرون طالبًا من المرحلة الإعدادية، استغرقت ست ساعات.

واعتمد المكتب البابوي في الورشة على طرق التعلم والتدريب، عن طريق أنشطة تفاعلية مع عرض محتوى مرئي لاكتشاف الطالب لنفسه ولقدراته، واكتسابه الثقة بنفسه، مع أهمية خلق الحافز المناسب للاهتمام بالدراسة من منطلق كونه شخصًا مؤثرًا في المجتمع.

وتم تنفيذ أنشطة المهارات الفنية لعدد من الحرف، منها التبريد والتكييف والكهرباء وميكانيكا وكهرباء السيارات، كما عُقدت جلسة توعية لأولياء الأمور بأهمية التعليم الفني ومستقبله.

توجيهات البابا تواضروس بالاهتمام بالتعليم الفني

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني بالاهتمام بالتعليم الفني، وتوفير برامج توعوية وتدريبية للشباب بهدف إعدادهم لسوق العمل وتمكينهم من النمو والتطور.

وأوضح المكتب البابوي، أنه للتسجيل في الدورات والورش المقبلة يمكن إرسال بيانات الاسم، والسنة الدراسية، ورقم الهاتف، على البريد الإلكتروني: Papalofficeforprojects@gmail.com.