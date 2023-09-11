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«الأرصاد»: رياح وأتربة وأمطار على القاهرة غدا بسبب العاصفة دانيال

كتب:

مريم جاد
10:21 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية

مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ تأثير العاصفة دانيال بدأ منذ الأسبوع الماضي، إذ أثّرت على اليونان وتركيا وامتدت إلى مناطق من ليبيا، موضحة أن ليبيا تشهد أوضاعا كارثية إذ وصلت سرعة الرياح بها إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وارتفعت الأمواج إلى 8 أمتار.

رياح وأمطار على السواحل

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قنوات «الحياة»، أنّ المنخفض الجوى يشتد على مناطق البحار وعلى اليابسة تقل قوته مثلما حدث عند دخوله مصر، وبدأ يؤثر على مناطق الصحراء الغربية لكن له بعض التأثيرات منها الرياح المحملة بالأتربة التي بدأت من السواحل، وامتدت حتى القاهرة والصعيد وتأثيرها كبير على منطقة الإسكندرية.

وتابعت بأن الأتربة والرياح مستمرة حتى الغد، وبالنسبة للأمطار يمكن أن تزيد شدتها على مناطق السلوم ومطروح وسيوة وتمتد حتى الإسكندرية ومن المحتمل وصولها إلى القاهرة مساء غدٍ مع انخفاض درجات الحرارة درجتين.

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