176 ألف جنيه إجمالي إيرادات فيلم شمس في دور العرض خلال أسبوع

حقق فيلم شمس، إجمالي إيرادات في أول أسبوع عرض بالسينما نحو 175 ألف و845 جنيها، وتصدره المركز الأخير في القائمة الإجمالية للإيرادات التي تصدرها فيلم بيت الروبي بما يقرب من 129 مليون جنيه على مدار 12 أسبوع عرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم شمس، منذ انطلاق عرضه بالسينما ضعيفة بالمقارنة ببعض الأفلام التي تصدرت قائمة الإيرادات منذ انطلاق عرضها بالسينما مثل فيلم العميل صفر، وحقق فيلم شمس في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء إيرادات تقدر بـ14 ألف و890 جنيها.

أبطال فيلم شمس

فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، علاء مرسي، هدى الأتربي، محمد سليمان، ﺗأليف طلال الطريفي، سيناريو وحوار محمد القواشتي، إخراج معوض إسماعيل.

قصة فيلم شمس

تدور قصة فيلم شمس في إطار مليء بالغموض والإثارة والتشويق تدور قصة فيلم شمس، من خلال شخص يستيقظ من نومه، ليجد نفسه لا يعرف المكان ولا الزمان الموجود به، تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت حول عالم الجن وحديقة مسكونة وفتاة اسمها شمس.