أشرف أبو الهول: مصر سابقت الزمن في تقديم المساعدات لليبيا

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن سرعة الاستجابة المصرية مقدرة بشكل كبير من الشعب الليبي ومسؤوليه، فبالأمس قد استمعنا لكلمة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، موجهًا شكرا عظيما لمساندة مصر لهم.

التعامل مع الأزمات بسرعة

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه هناك تصريحات عديدة منها المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، بشكره مصر للمسارعة في تقديم الدعم لأن الوقت يعتبر الخط الفاصل في إنقاذ المواطنين الليبيين خاصة بعمليات الفيضانات لأنها تختلف عن الزلازل، إذ تعتبر حالة الشخص بالزلازل موجود تحت مبنى لأيام أو أسابيع ويمكن إنقاذه بينما الفيضانات فإنه ينجرف مع المياه ولا يمكن إنقاذه.

جهود مصر بتوفير المعدات والدواء

وتابع الكاتب الصحفي: «التعامل مع تلك الكوارث يجب أن يكون سريعا ويجب أن تتوافر المعدات اللازمة لإنقاد الكثيرين وهذا ما قامت بفعله مصر من توفير معدات وطعام ودواء وفرق مدربة».