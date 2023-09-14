دراسة حديثة: الأرض أصبحت غير آمنة للبشر والكوكب يفقد مرونته

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأرض تتجاوز المساحة الآمنة المحددة لصحة البشر بناءً على 6 من أصل 9 معايير مهمة، وكما تم تحديد اثنين من العوامل الثلاثة المتبقية تتجه في الاتجاه الخاطئ، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

جوانب البيئة الأرضية قد خرجت عن السيطرة

وفقا لدراسة نشرها مجموعة من العلماء الدوليين في دورية «ساينس أدفانسس»، تم الإشارة إلى أن عدة جوانب من البيئة الأرضية قد خرجت عن السيطرة، وتشمل هذه الجوانب مناخ الأرض، والتنوع الحيوي، والبر والمياه العذبة، وتلوث المغذيات، والمواد الكيميائية الحديثة التي تشمل المكونات المصنوعة من الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية.

ورغم أن الدراسة أكدت أن حموضة المحيطات وحصة الهواء وطبقة الأوزون، لا تزال في مستوية آمنة حاليا، إلا أن هناك تطور سلبي يشير إلى أن تلوث المحيطات والهواء يتجهان في الاتجاه الخاطئ.

تقييم قياسات علمية لصحة الأرض

وفي عام 2009، أقام الباحثون للدراسة 9 فئات قياسية متنوعة ومتنوعة، واستخدموا قياسات علمية لتقييم صحة الأرض بشكل عام، وتم تحديث الدراسة الأخيرة لتكون تحديثًا لدراسة سابقة تم إجراؤها في عام 2015، وتمت إضافة عنصر سادس لفئة عدم السلامة، وتم تغيير تصنيف المياه من تقريبًا آمنة إلى خارجة عن السيطرة بسبب تفاقم حالة الأنهار، بالإضافة إلى أنه وضع قياسات أفضل لفهم أوسع للمشكلة.

الكوكب يفقد مرونته

ويعبر يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا وأحد المشاركين في الدراسة، عن قلقه قائلاً: «نحن في وضع سيء للغاية، يظهر هذا التحليل أن الكوكب يفقد مرونته».

وأضاف «روكستروم» أن تلك القياسات تحدد مصير الكوكب، وتم تأسيس العناصر التسعة علميًا من خلال عدة دراسات إضافية منفصلة، مشيرًا إلى أنه إذا تمكنت الأرض من تجاوز هذه العناصر التسعة، فقد يكون بإمكانها أن تصبح آمنة نسبيًا، ولكن في الوقت الحالي فإنها غير آمنة.