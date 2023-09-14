3 آلاف و600 جنيه إيرادات فيلم شمس في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم شمس، في شباك تذاكر السينما، أمس، إيرادات تقدر بـ3 آلاف و606 جنيهات، واحتل المركز التاسع في قائمة إيرادات الأفلام وسبقه أفلام «فوي فوي فوي، والعميل صفر، ووش في وش، وأولاد حريم كريم، وبيت الروبي، ومرعي البريمو، وع الزيرو، ومستر إكس، والبعبع، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم شمس، في أول أسبوع عرض بالسينما بنحو 175 ألف و850 جنيهًا، وحقق إيرادات ضعيفة مقارنة ببعض الأفلام التي تصدرت قائمة الإيرادات منذ انطلاق عرضها بالسينما مثل فيلم العميل صفر والذي حقق 28 مليون جنيه في 4 أسابيع.

قصة فيلم شمس

يستقيظ شخص من نومه، ويكون في مكان مجهول ولا يعرف التوقيت والزمن الذي يدور فيه، لتتصاعد قصة فيلم شمس في إطار مثير من الغموض والتشويق، يكتشف أن الأمر له علاقة بعالم الجن، وبحديقة مسكونة كان يذهب إليها تتعلق بحبيبته الأولى شمس وعليه البحث عنها.

أبطال فيلم شمس

فيلم شمس بطولة خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، أحمد بدير، علاء مرسي، هدى الأتربي، محمد سليمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ طلال الطريفي، سيناريو وحوار محمد القواشتي، إخراج معوض إسماعيل.