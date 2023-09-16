شروط تقليل الاغتراب 2023 بين الكليات والمعاهد.. فتح الباب غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 والخاصة بالطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة والطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية بعد أن انتهى مكتب التنسيق من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب.

وأتاحت وزارة التعليم العالمي نتيجة التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg.

موعد مرحلة تقليل لاغتراب

وعقب إعلان نتيجة التنسيق، تفتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة، وهي 10%، وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت.

شروط تقليل الاغتراب

ويتم التحويل بين الكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب وفقا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

التحويل المناظر من كلية لأخرى مساوية لها

- يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات.

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.