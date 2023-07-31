شركة التعمير: ننفذ مشروعات مياه وصرف ومحطات معالجة بـ2 مليار جنيه

قال المهندس حسن الفار، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الشركة تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية والمرافق، تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الصيانة والتشغيل ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات التحلية، ومشروعات مبادرة «حياه كريمة»، وذلك بتكلفة تتخطى 2 مليار جنيه.

مشروعات بتكلفة 2 مليار جنيه

وأضاف المهندس حسن الفار، أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات مبادرة «حياة كريمة» في عدد من المحافظات، موضحا أن هناك متابعة دورية بمعدلات ونسب التنفيذ، وذلك لإنهاء تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني، وذلك للاستفادة منها، وتوفير كل الخدمات الأساسية لمواطني القرى.

صيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر

وأشار «الفار» إلى أن الشركة تتولى أيضا إدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد أكبر محطة معالجة في الشرق الأوسط، وتتضمن 3 محطات معالجة في محطة واحدة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى منها تخدم نحو 8 ملايين مواطن في محافظة القاهرة، بواقع 1.5 مليون متر مكعب يوميا.

يُذكر، أن تحالف شركة التعمير والإسكان للمرافق وشركة «أكسيونا أجوا»، فازا بعقد إدارة تشغيل وصيانة المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، وذلك لمدة 8 سنوات مقبلة، بقيمة إجمالية تصل لمليار و710 ملايين جنيه.