سامي مغاوري: أعجبت بزوجتي من النظرة الأولى.. وتختار لي بعض الأدوار

حكى الفنان سامي مغاوري، تفاصيل قصة ارتباطه بزوجته، قائلا: إنه قابلها أول مرة في المغرب خلال عرض مسرحية «رصاصة في القلب»، كانت بطولة أنغام وعلي الحجار، وزوجته كانت مدعوة في العرض، خاصة أنها كانت تعمل في الإذاعة المغربية، وعندما رآها في كواليس العرض أعجب بها.

بيني وبين زوجتي كيميا

وأضاف سامي مغاوري، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلاميتان إيمان عزالدين ومها الصغير، أن بينه وبين زوجته كيمياء، وظهرت بينهما من النظرة الأولى.

وأشار إلى أن التمثيل بالنسبة له ضرورة وظيفة اجتماعية، ولا يحب أن يضع زوجته في وضعية غيرة، متابعا: «ممكن تغير عليا في الأدوار أو الملابس، ودي غيرة فنية مش شخصية، هي عاقلة ومتزنة».

دور زوجته وابنه في اختيار الأدوار

ولفت أنه يحرص على أخذ رأي زوجته فيما يتعلق بالملابس التي سيرتديها في الأدوار «ساعات بتقولي الدور دة بتاعك أنت أو العمل دة متعملهوش»، وهناك أشياء فنية يستشير ابنه كريم بها، مردفا: «دماغي هي المستشار الفني بتاعي».