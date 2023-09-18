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أمين الفتوى: إذا نويت قضاء صلوات فائتة وتوفيت قبل إتمامها فالله يعفو عنك

كتب:

مريم جاد
09:52 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول سؤال ما حكم من نوى قضاء صلوات فائتة وتوفي قبل أن يتمها؟.

حكم من نوى قضاء صلوات فائتة وتوفي قبل إتمامها

وقال وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «إذا تركت الصلاة واستغفرت الله وعزمت على قضاء هذه الصلاة وبدأت في قضائها ولكن توفيت قبل أن تكملها فالله يعفو عنك، لأن العفو مرتبط بالنية والاستغفار والعزم فى قضاء ما عليك من صلوات». 

 

لا يجوز أن يصلي أحد مكان أحد

وأضاف أمين الفتوى: أنه في تلك الحالة لا شيء على المصلي لأنه عزم أن يقضي ما عليه من صلوات فائتة، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن يصلي أحد مكان أحد.

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