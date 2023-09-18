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رئيس «القبائل المصرية»: سيناء أصبحت تمتلك شبكة طرق لم تشهدها من قبل

كتب:

مريم جاد
10:10 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

قال الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه عندما وُفق المصريون في عبور الهزيمة إلى النصر وعبور القوات المسلحة أرض سيناء؛ ورفع العلم المصري عليها في حرب أكتوبر المجيدة كان لهذا الأمر أثرا إيجابيا على الشعب المصري.

مرحلة الانفتاح الاقتصادي والدراسات الاقتصادية

وأضاف مطر، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «في هذه الفترة لم تكن المواد الغذائية متوفرة ولم يكن السكر موجودا، ولكن الشعب المصري دعم قيادته، وفي عام 1976 بدأنا ندخل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والدراسات الاقتصادية من خلال المراكز المتخصصة التي بدأت تدخل لمصر مستثمرين وبدأت تزيد الاستثمارات وتغير الحالة الاقتصادية من اقتصاد حرب أو حالة رديئة إلى حالة جيدة جدا».

التحرير الأول بعد حرب أكتوبر

وتابع رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن التحرير الثاني لسيناء هو تحريرها من الإرهاب في عام 2023، وكان التحرير الأول بعد حرب أكتوبر، وقد أتى بأُكُله في كل أنحاء الجمهورية، مشددًا على أن سيناء قدمت الكثير من الشهداء من أبناء القبائل والشهداء من جنود القوات المسلحة والشرطة.

وأكد، أن الرئيس السيسي لم يستخدم مصطلح «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، فقد كان صوت المعركة والتنمية موجودين، فقد كانت هناك يد تبني ويد تحمل السلاح، وتحمل أبناء القبائل مخاطر كثيرة وأصبح لسيناء شبكة طرق لم تشهدها من قبل.

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بقلم مريم جاد