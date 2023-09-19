السيطرة على حريق اندلع في منزل بسبب ماس كهربائي بالفيوم

اندلع حريق محدود صباح اليوم الثلاثاء، في منزل بإحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، ما تسبب في حدوث بعض الشرر أدى لاشتعال النيران التي سرعان ما امتدت إلى محتويات المنزل، والأثاث، فيما هرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من إخماد النيران قبل أن تمتد لباقي محتويات المنزل، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

بلاغ باندلاع حريق في منزل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق في منزل بقرية السليين بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ بالدائرة الكهربية للمنزل.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي تبينّ أنّه اندلع في منزل مكون من طابق واحد، من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد لباقي محتويات المنزل، أو للمنازل المجاورة، وذلك دون وقوع أي إصابات، واقتصرت الخسائر فقط على محتويات المنزل التي تفحمت وتلفت جراء الحريق.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.