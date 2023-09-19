رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها بمجلس النواب

كتب:

ولاء نعمه الله
06:16 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
صياغة قانون الإجراءات الجنائية

صياغة قانون الإجراءات الجنائية

استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية، وذلك بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للجنة على استئناف أعمالها خلال الإجازة البرلمانية.

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

جار استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون

استعرضت اللجنة في اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون في صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيا في ضوء توافق ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وجار استكمال الصياغات النهائية لباقي مواد مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليها نهائيا في الاجتماعات المقبلة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

توافق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية

وتوافق أعضاء اللجنة الفرعية في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.

اقرأ المزيد:

متحدث مجلس النواب الليبي: فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال أي ناجين

المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: التضامن العربي لم يتوقف

البيت الأبيض: رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد كاف لعزل بايدن

مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا

وكيل وأمين عام مجلس النواب ينعيان المستشار سامي مهران

صندوق «حماية المرأة من العنف».. مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب

رئيس مجلس النواب الأمريكي: عائلة بايدن منخرطة في ثقافة الفساد

مجلس النواب الليبي: مصرف ليبيا سيعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين

وكيل مجلس النواب يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصبه الجديد

مجلس النواب يعلن حصاد دور الانعقاد الثالث.. بينها إقرار 188 قانونا
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.