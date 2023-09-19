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أمين الفتوى: صلاة المرأة بالبنطلون جائزة لكن بشروط

كتب:

مريم جاد
08:14 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة بالبنطلون، وهل له شروط؟

حكم صلاة المرأة بالبنطلون

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «أن الصلاة بالبنطلون جائزة وصحيحة إذا تحقق فيها الستر»، لكن يوجد لها شروط لكي تتم وهي بأن يكون جميع جسد المرأة غير ظاهر عدا الوجه والكفين والقدمين.

واستكمل: «يجب أن يكون البنطلون أو اي ملابس ترتديها المرأة و تريد أن تصلى بها المرأة ألا تشف الجسد ولا تكشفه»، فعورة المرأة فى الصلاة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين على ما رآه المذهب الحنفى، أى أن المرأة يمكن أن تصلى ووجهها وكفيها وقدميها مكشوفين.

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