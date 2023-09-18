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أمين الفتوى يكشف عن دعاء للمحافظة على الصلاة.. واظب عليه

كتب:

مريم جاد
09:31 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا تمكن حب الرسول صلي الله عليه وسلم من قلب الإنسان، سيجد إنه يسارع في الخيرات والعبادات التي فرضها الله تعالى؛ لتحقيق مصالحنا.

ترك الصلاة من الكبائر

وأضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن من لا يصلي لأختلاف الأسباب حرم من تحصيل المصالح والمنافع والخيرات التي أعطانا الله تعالى لنا عند الصلاة، لأن يعتبر ترك الصلاة من أكبر الكبائر التي يجب الابتعاد عنها والفرار من ارتكاب أي منها من أجل الفوز بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، ويستحب للمسلم ترديد دعاء للمحافظة على الصلاة.

دعاء للمحافظة على الصلاة

وتابع أمين الفتوى: «لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى:«اللهم مكن لحب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، واجعلنا ممن نحسن ذكرك وشكرك وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الرادين يا رب العلمين».

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