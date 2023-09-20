«البحوث الإسلامية» يُبرز سنوات من «سيرة محمد» بمناسبة المولد النبوي

أبرز مجمع البحوث الإسلامية، محطات مهمة من السيرة النبوية، بمناسبة اقتراب المولد النبوي الشريف، والذي يوافق يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 27 سبتمبر 2023، حيث يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض بالمولد النبوي الشريف.

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

- 12 ربيع الأول: ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل الموافق 20 أبريل عام 571 ميلاديا، وكانت قابلة النبي هي الشفاء، ومرضعته حليمة السعدية وحاضنته أم أيمن.

- يبلغ من العمر 4 سنوات: حيث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى أمه، إذ شق صدره الشريف 4 مرات وهي في تلك المرة وقبل بلوغه وقبل بعثته وقبل الإسراء والمعراج.

- يبلغ من العمر 6 سنوات: توفيت أمه فكفله جده عبدالمطلب، وأم النبي هي السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة شرفا وحسبا.

- يبلغ من العمر 8 سنوات: مات جده عبدالمطلب فكفله عمه أبو طالب، وعمل النبي حينها بالرعي.

- يبلغ من العمر 12 عاما: بدأ العمل بالتجارة.

- يبلغ من العمر 20 عاما: شارك في حرب الفجار، حيث بدأت الحرب وهو ابن 14 عاما وانتهت وهو في سن 20 عاما.

- يبلغ من العمر 25 عاما: تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها، وأنجب منها أبنائه: القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبدالله.

يبلغ من العمر 40 عاما: نزل عليه الوحي، وأول من آمن به من الجال أبو بكر الصديق ومن النساء السيدة خديجة بنت خويلد.

- يبلغ من العمر 43 عاما: جهر بالدعوة.

- 45 عاما: أمر بالهجرة الأولى إلى الحبشة.

- 46 عاما: أمر بالهجرة الثانية إلى الحبشة.

- 47 عاما: حدثت المقاطعة في شعب أبي طالب واستمرت 3 سنوات.

- 50 عاما: توفيت السيدة خديجة وتوفي عمه أبو طالب وذهابه إلى الطائف.

- 51 عاما: حدث الإسراء والمعراج.

- 52 عاما: بيعة العقبة الأولى، وكان عددهم 12 رجلا.

- 53 عاما: بيعة العقبة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة.

- 54 عاما: غزوة بدر وبين قينقاع.

- 55 عاما: غزوة أحد وتحريم الخمر.

- 56 عاما: غزوة بني النضير وفرض الحجاب.

- 57 عاما: غزوة الأحزاب وبني قريظة.

-58 عاما: صلح الحديبية وغزوة بني المصطلق.

-59 عاما: غزوة خيبر وعمرة القضاء.

- 60 عاما: غزوة مؤتة وغزوة حنين وفتح مكة.

- 61 عاما: غزوة تبوك وفرض الحج.

- 62 عاما: حجة الوداع.

- 63 عاما: انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وذلك ضحى يوم الاثنين 12 ربيع الأول، ودفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها.