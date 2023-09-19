البطل السعيد عبد المعطي: يوم 6 أكتوبر كنت أريد الأخذ بالثأر من العدو

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية، أحداث حرب أكتوبر المجيدة من خلال أحد أبطالها، وهو البطل السعيد عبد المعطي غريب الكتيبة 43 صاعقة.

حرب أكتوبر على لسان البطل السعيد عبد المعطي غريب

قال البطل السعيد عبد المعطي غريب، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن يوم حرب أكتوبر يوم غير عادي، وكان يراوده إحساس بحدوث نصر بذلك اليوم، متابعًا أنه بذلك اليوم، انطلقت الفرقة من مطار القطامية حتى السويس، وقمنا بإعداد القوارب الخاصة بنا، وكعملية تمويه للعدو، قمنا بلعب كرة القدم، لأنهم كانوا يرون المعدات الخاصة بنا والقوارب التي قمنا بتجهيزها حتى موعد ساعة الصفر، وتأتي لنا تعلميات بالنزول إلى المياه.

الأخذ بالثأر من العدو

أضاف البطل عبر قناة «الوثائقية»، أنه جرى ضرب الطيران بحلول الساعة الثانية ظهرًا، وتوالته ضربات المدافع، وتم نزول فرق الصاعقة المشارك بها إلى المياه بحلول الساعة الخامسة عصرًا، ومعهم أسلحة خفيفة للقتال، قائلًا: «وأنا نازل كل اللى عايزه أخد بثأرى منهم»، وقمنا بالهجوم على موقع الساتر الترابي، وتم تدمير الموقع بالكامل، ورفع علم مصر عاليا، وصدرت الأوامر بالانسحاب في اليوم التالي.

رفع علم مصر

وتابع البطل: عند النصر استطعنا الحصول على 37 أسيرا منهم 5 ضباط، وحضر الاستسلام وكالات الانباء العالمية، وتم تصويره بالكامل، وتسليم الموقع من الضابط الإسرائيلي، ورفع العلم المصري وأجبر الأسرى الإسرائيلين على أداء التحيه للعلم المصري.