فيلم «حدث في 1973»: خداع استراتيجي في عناوين صحف 20 سبتمبر 1973

استعرض فيلم «حدث في 1973» المذاع على القناة الوثائقية شهادة تقرير عن عناوين الصحف قبل حرب أكتوبر 1973.

عناوين الصحف في 20 سبتمبر 1973

وجاء في التقرير: «اليوم العشرون من سبتمبر من عام 1973، تمضي الأيام والساعات 16 يوماً سيعبر المصريون بعدها إلى الضفة الشرقية، في ذلك اليوم من عام 1973 كانت الصحف المصرية تسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية متنوعة وبعيدة عن المعركة، فنقلت صحيفة الأخبار عن السكرتير العام للأمم المتحدة توقعاته باستمرار أزمات الشرق الأوسط وأن المفاوضات الثنائية بين الدول الكبرى لن تحل الأمور».

واستكمل التقرير: «وفي الشأن المحلي ركزت الصحف المصرية على الاستعدادات لشهر رمضان في الأسواق وقرار مجلس الوزراء توفير السلع التموينية بكميات مضاعفة استعدادا للشهر الكريم، وأكدت صحيفة الأخبار أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الاحتكار وزيادة الأسعار».

الخداع الاستراتيجي

وواصل التقرير: «كما غطت الصحف زيارة نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي لعدد من مصانع النسيج والآلات في كوريا، وضمن خطة الخداع الاستراتيجي جاء إعلان قبول طلبات الحج يوم 29 سبتمبر على أن تعقد القرعة يوم 11 أكتوبر لاختيار الفائزين واللافت أنه جرى تخصيص 30% من العدد المقرر لحج القرعة هذا العام لضباط القوات المسلحة وعائلتهم».