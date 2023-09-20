استقرار سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 20-9-2023
كتب:
مريم حنفي
11:41 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
سعر اليورو اليوم
يشهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-9-2023 استقرارا في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما أعلن خلال الموقع الرسمي للبنوك المصرية.
وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-9-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
- يسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 32.98 جنيه للشراء و 33.12 للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
- يبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 32.83 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
- وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.08 جنيه بيعا و33.99 جنيه شراء.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
- وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية يبلغ 33.10 جنيه للبيع 32.94 جنيه للشراء.
سعر اليورو في بنك المشرق
- وعن سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات داخل بنك المشرق يسجل 33.77 جنيه للبيع أما سعر الشراء يصل إلى 33.60 جنيه.