استقرار سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 20-9-2023

يشهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-9-2023 استقرارا في البنوك المصرية مع بداية التعاملات الصباحية، وفق ما أعلن خلال الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-9-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 32.98 جنيه للشراء و 33.12 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 32.83 جنيه للشراء و32.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.08 جنيه بيعا و33.99 جنيه شراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- وبالنسبة لسعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الإسكندرية يبلغ 33.10 جنيه للبيع 32.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك المشرق

- وعن سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات داخل بنك المشرق يسجل 33.77 جنيه للبيع أما سعر الشراء يصل إلى 33.60 جنيه.