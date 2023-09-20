وزير الدفاع الروسي: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد

قال سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا وإيران وصلت إلى مستوى جديد على الرغم من معارضة معظم دول العالم الغربي.

تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، عن شويجو: «نهدف إلى تنفيذ مجموعة كاملة من الأنشطة المخطط لها على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين».

وأضاف أن ضغوط العقوبات على روسيا وإيران تظهر عدم جدواها في حين أن التفاعل الروسي الإيراني يصل إلى مستوى جديد، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».