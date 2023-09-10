تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي عن 19 منطقة بالجيزة اليوم

تقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم الأحد، بتنفيذ جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 19 منطقة ببشتيل وأطفيح الواقعة بنطاق عمل الشركة بمحافظة الجيزة؛ لمدة ساعة واحدة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء إلى السابعة مساء.

جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 11 منطقة ببشتيل

وقررت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تنفيذ جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 11 منطقة ببشتيل كالتالي: «شارع مدرسة الأورمان - سور المطار - مزرعة علام - منطقة سقيل - مساكن عرابي - أرض المطار - بشتيل - شارع المسابك من شارع العروبة - شارع العامل الأول بإمبابة - شارع يافع ابن زيد - شارع ترعة السواحل بالوراق».

جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 8 مناطق بأطفيح

وتقوم شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 8 مناطق بأطفيح كالتالي: «منية الرقة قبلي - الصالحية - قرية منية الرقة بحري - قرية صول - مسجد مويسي - قرية الكداية - قرية العلف الغربي - كفر قنديل».

فروع شبكات وإيرادات شركة جنوب القاهرة للكهرباء بنطاق محافظة الجيزة

وتنشر «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الشبكات والإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الجيزة «شبكات - إيرادات» تسهيلًا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له:

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحي الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.