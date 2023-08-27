مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار اليوم في مدينة السلام

تنفذ شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إجراءات خطة جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي، اليوم، عن 9 مناطق بأحياء السلام بشرق القاهرة لمدة ساعة، بدءا من الساعة العاشرة مساء وحتى الحادية عشرة مساء اليوم.

خطة تنفيذ تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق السلام

وجاء خطة تنفيذ تخفيف الأحمال وقطع التيار عن مناطق السلام الواقعة بنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء كالتالي «مساكن المحروسة 2 - المساكن غير الآمنة بطريق بلبيس - مساكن المحروسة 1 - شارع حسن فايق - الحي التاسع - شارع المستقبل بإسكان المستقبل - الملاحة الجوية - تقسيم المنتخب - المحمودية 1000 النهضة - مساكن القاهرة 1000 بالنهضة - مساكن العبد 1300 »

قطاعات محافظة القاهرة الواقعة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة»

- قطاع الحلمية ويضم «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة»

- قطاع شبرا ويضم «شبرا مصر

- قطاع مدينة نصر ويضم «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة»

- قطاع مصر الجديدة ويضم «مصر الجديدة – السلام – العبور» .

- قطاع مدينة نصر ويضم 9 إدارات وهي «العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية».

- قطاع شبرا ويضم 11 إدارة وهي «شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبدالمنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد - القناطر الخيرية».

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي «مصر الجديدة - النزهة - النهضة - العبور - أحمد عرابي – إدارة السلام».

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي «الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية - المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص - الخانكة – القلج – قرى الخانكة».