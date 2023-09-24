«آل البيت».. من هم أولاد النبي وأحفاده في ذكرى الاحتفال بمولده؟

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أولاد وأحفاد النبي محمد ﷺ، وذلك احتفالاً بذكرى مولده الشريف تحت شعار«ولد الهدى»، حيث كان سيدنا رسول الله ﷺ أبًا لسبعة من الأولاد، ثلاثة ذكورٍ هم: القَاسِم، وعبد الله، وإبراهيم، وأربع إناثٍ هنَّ: زَيْنَب، ورُقيَّة، وأم كُلْثُوم، وفَاطِمة.كلهم من زوجته خَدِيجَة بنت خُويلِد، عدا (إبراهيم) كان من مَارِيَة القِبْطِيَّة المِصْرِيَّة.

أولاد وبنات النبي محمد

وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أنّه تُوفِّي أولادُ النبي محمد الذُّكور صِغارًا، أمَّا البنات فكَبُرنَ وتزوَّجنَ، ثمَّ لحِقنَ بالرَّفيق الأَعْلى في حياتِه، عدا (فاطمة الزَّهراء) رضي الله عنها.

أحفاد النبي محمد

وكان ﷺ جَدًّا لثمانية أحفاد:- خمسة منهم لابنته فاطمة الزَّهراء وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهم: الحسن، والحسين، ومحُسن، وأمُّ كُلثُوم، وزينب، وقد توفّي مُحسن في صِغره.

- واثنين من أحفاده لابنته زينب وزوجها أبي العاص رضي الله عنهما وهما: عليّ، وأُمَامَة، وقد توفّي عليّ في صِغره.

- وحفيد واحد لابنته رُقيَّة وزوجها عُثمَان بن عفَّان رضي الله عنهما واسمه عبد الله، وكان عثمان رضي الله عنه يُكنّى به، وقد توفّي عبد الله لمَّا بلغ السَّادِسة مِن عُمُره.