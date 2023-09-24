ريم الهاشمي: يجب إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن

قالت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، اليوم الأحد، إن بلادها تؤكد أن حل الأزمات التي تمر بها في منطقة الشرق الأوسط لم يكن إلا من خلال المسار السلمي، وهو السبيل الأمثل لحل مثل تلك القضايا.

كلمة ريم الهاشمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشددت ريم الهاشمي في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، على ضرورة إجراء مناقشات جادة لإصلاح مجلس الأمن، مضيفة أن تقسيم العالم إلى أجزاء تتفق أو تختلف مع فئة معينة لم يؤدِ لوجود أي حلول سياسية ولم يخرج من هذه المنطقة أي طرف منتصر.

وأوضحت الهاشمي، أن الإمارات تسعي دائمًا إلى تفعيل مبدأ تصفير المشكلات للمضي قدما نحو السلام الشامل والأمن والاستقرار.

وقالت ريم الهاشم، إن الإمارات تؤمن بحق الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تقام على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن هناك ممارسات عنصرية ويجب التصدي لها، خاصة في ظل التمييز ضد النساء والفتيات بأفغانستان.

ريم الهاشمي: التغيرات المناخية أزمة يمر بها العالم

وأوضحت أن التغيرات المناخية أزمة يمر بها العالم، وهي مرحلة مفصلية، ورغم تعاظم أزمة ندرة المياه حول العالم إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الدولي المطلوب، مضيفة أن مؤتمر COP28 المقرر تنظيمه في الإمارات يركز على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.