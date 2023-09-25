متى تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية؟.. المادة 140 من الدستور توضح

يستعد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية في الحكم.

ومن خلال المادة 140 من الدستور تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما

تبدأ الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

انقضاء 6 سنوات

وتنتهي مدة الرئيس الحالي للجمهورية حسب نص المادة 241 مكرر من الدستور، والتي تنص على أنّ مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في عام 2018 وأُعلن حينها في 2 أبريل من العام ذاته فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، وهو ما يعني أنّ فترة الست سنوات تنتهي في 1 أبريل 2024.