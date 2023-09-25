عالم أزهري: النبي كان يحسن التعامل مع المخطئين

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن التعامل مع المخطئين، ومن منا لا يخطئ، فالجميع يخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك عندما قال: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين: التوابون».

أسلوب النبي مع أهل الخطأ

وأضاف سلامة، خلال حلقة اليوم من برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى الخطأ بعينه، فقد اتهموه، وكذبوه، وأذوه في أهله، وتآمروا على قتله، وأخرجوه من بلده وما دعا عليهم رغم أن دعاءه مستجاب، بل كان يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»، وكان يقول أيضًا: «اللهم أمتي أمتي».

أساليب النبي مع المخطئين

وتابع عالم الأزهر: النبي كان له أساليب جميلة ولطيفة وراقية يتعامل بها مع المخطئ، كان النبي لا يسكت على الخطأ لكنه خلال معالجته لا يُشهر بالناس ولا يفضحهم وكان يأتي بالمخطئ ثم يناقشه بهدوء وشفقة وكان يقدّر ظروف الناس ويراعي أحوالهم ويعذرهم بجهلهم.