عالم أزهري: النبي كان يعامل أهل بيته بالمحبة والمودة وعلينا الاقتداء به

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أهم ما كان يرتكز عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع أهل بيته هي المحبة والمودة والدفء، وذلك ما يفتقره الجميع بمنزله، وخاصة بين الأزواج إذا غاب الدفء والمودة تحولت العلاقة بينهم إلى أخف الضررين.

تصرف النبي مع أهل بيته الكرام

وأضاف سلامة، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين، «برغم وجود بعض العقبات بحياة النبي صلي الله عليه وسلم إلا أن منزله كان مليء بالدفء والحنان؛ فكان النبي يهتم بتفاصيل زوجته ومراعاتها، فكان يلاحظ السيدة عائشة وهي غاضبة وكذلك وهي راضية»، فكانت السيدة عائشة عندما تكون راضية وسعيدة تقول «ورب محمد»، وإذ كانت غضبانة وحزينة كانت تقول «ورب إبراهيم».

على الأزواج التعلم من النبي

وتابع عالم الأزهر، أنه يجب على الأزواج أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم معاملته مع أهل بيته الكرام واهتمامه بعائلته وزوجته لكي يشعرها بالمحبة والاهتمام مثلما فعل النبي فإنه كان لا يستحي أن يقول أنه يحب زوجته فكان يقول: «إني رزقت حبها».