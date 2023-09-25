أمين الفتوى يوضح ضوابط المخالفة بالدين: مقبولة بشرط

تحدث الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر قناة الناس، عن مفهوم المخالفة وأثره في الفقه الإسلامي.

مفهوم المخالفة في الإسلام

وقال وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، إن مفهوم المخالفة أن من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه وجار على أصوله وقواعده فهو مقبول.

وتابع: أنه عندما جاء سيدنا عمر بن الخطاب وجعل صلاة التراويح جماعة وعبارة عن 20 ركعة غير الوتر، فقام أهل مكة بجعلها 20 بالإضافة إلى 3 والطواف 7 مرات فغار أهل المدينة وجعلوها كل ترويحة 4 ركعات فأصبحت 36 ركعة غير الوتر، فذلك مخالفة لغير الأصول والقواعد، أما عندما جاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه واعترض على وجود أذان واحد فقط بالجامع وكان مبرره إنه إذا اقتصرت بالأذان على صعود إمام للمنبر ستفوت الخطبة الناس فقام بزيادة أذان وجعل وجود أذان قبل الصلاة لحث الناس وتذكيرهم بها، جار على أصول وقواعد الشريعة وغرضه إعلام الناس بالصلاة لذلك تم زيادة الأذان وتلك مخالفة طبقا للقواعد.