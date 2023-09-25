كم خسر الذهب خلال سبتمبر؟.. تعرف على التفاصيل

تراجعت أسعار الذهب في مصر داخل محال الصاغة بدون مصنعية وضريبة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري وحتى منتصف تعاملات اليوم الاثنين بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وذلك بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية من جانب المواطنين، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر الآن

كما أوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل الآن في محال الصاغة 2205 جنيهات، فيما يصل سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات إلى 2520 جنيها، أما بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 يبلغ 1898 جنيها للشراء بينما يسجل عيار 14 الآن 1474 جنيها.

تحذيرات للمواطنين

ومن جانبه، قال لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يمكن لأحد توقع أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة، في ظل أن هناك تحذيرات خاصة بالشراء تركز على ضرورة شراء المواطنين الذهب من محال صاغة موثوق بها وعدم اللجوء إلى صفحات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.