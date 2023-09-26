«الأوقاف» تعلن أفضل 8 مديريات أداءً في مقارئ الأعضاء: الدقهلية تتصدر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، أفضل ثماني مديريات أداءً في مقارئ الأعضاء، وذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأعضاء من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية.

أفضل مقارئ للقراء

وأوضحت وزارة الأوقاف أنّ أفضل ثماني مديريات أداءً، جاءت كالتالي:

- الدقهلية.

- الغربية.

- الوادي الجديد.

- أسيوط.

- البحر الأحمر.

- أسوان.

- شمال سيناء.

- سوهاج.

ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني القرآن

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، فتح باب التقدم للراغبين لعضوية المقارئ النموذجية من الحفظة أصحاب الصوت الحسن، وذلك للأئمة والوعاظ والواعظات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المقارئ من غيرهم، يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، ورعايتها للمتميزين من الأئمة أصحاب الصوت الحسن، والأداء المتميز.