كيف واجهت «الأوقاف» الفكر المتطرف خلال 9 سنوات؟.. تأليف وترجمة ونشر

شهد مجال مواجهة الفكر المتطرف في وزارة الأوقاف، اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين والقائمين على أحوال الوزارة خلال العشر سنوات الماضية، إذ سلكت الوزارة مسار التأليف والترجمة والنشر لمواجة الإرهاب، وبلغ عدد المؤلفات 448 مترجمًا.

إصدارات ومؤلفات وزارة الأوقاف

وجاءت المؤلفات والإصدارات الخاصة بوزارة الأوقاف كالتالي:

1- إصدار 123 كتابًا في قضايا تجديد الفكر الديني من أهمها: (نحو تجديد الفكر الديني - نحو تفكيك الفكر المتطرف - خطورة التكفير والفتوى بدون علم - بناء الشخصية الوطنية - فقه السيرة النبوية قراءة جديدة - الدين والدولة - مشروعية الدولة الوطنية - قضايا التجديد والمواجهة - موسوعة الدروس الأخلاقية - حديث الروح - نحو خطاب عقلاني رشيد - القدس والمواثيق الدولية - مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة - تنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر - مقاصد الشرع وقضايا العصر - صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء - الدولة مفهومها وتطورها - عقد المواطنة - الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة - الجاهلية والصحوة - التسامح منهج حياة - المرأة ودورها في الدولة الوطنية - الأمن المجتمعي - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - العملات الافتراضية المشفرة - حماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية - البحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة - التسامح منهج حياة - الوقاية من الأمراض والانحرافات - دراسات في علوم القرآن - أخلاقنا - موسوعة الثقافة الإسلامية - موسوعة الخطب العصرية جـ11 - دراسات في علوم الحديث).

2- طباعة 141كتابًا مترجمًا إلى اللغات الأجنبية من أهمها: الفهم المقاصدي للسنة النبوية وترجم إلى 14 لغة - نحو تجديد الفكر الديني وترجم إلى 13 لغة - حماية الكنائس في الإسلام وترجم إلى 13 لغة - فقه الدولة وفقه الجماعة وترجم إلى 10 لغات - مفاهيم يجب أن تصحح وترجم إلى 7 لغات - الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجم إلى 7 لغات - الجاهلية والصحوة وترجم إلى 7 لغات - الدين والدولة وترجم إلى 5 لغات - مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف وترجم إلى 3 لغات - ضلالات الإرهابيين وتفنيدها وترجم إلى لغتين - الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة وترجم إلى لغتين.

3- ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أربع لغات: الأردية واليونانية والهوسا والعبرية.

4- إصدار 62 كتابًا ضمن سلسلة رؤية للفكر المستنير، وعدد 74 كتابًا مترجمًا ضمن سلسلة رؤية المترجمة إلى اللغات الأجنبية، وعدد 26 كتابًا ضمن سلسلة رؤية للنشء، وعدد 19 كتابًا ضمن سلسلة رؤية للنشء مترجمة إلى اللغات الأجنبية، وعدد 3 كتاب ضمن سلسلة رؤية للنشء بطريقة برايل، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.