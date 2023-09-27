عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق بعد تكريمه: الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالعلماء

وجه الدكتور صابر عبد الكريم يوسف، عميد كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، الشكر للرئيبس السيسي، على تكريمه خلال احتفالية المولد النبوي، مؤكدا حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالعلماء، في إطار تجديد الخطاب الديني ونشر الوسطية.

وأكد عبدالكريم في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حرصا من المؤسسات الدينية على نشر خطاب الوسطية بعيدا عن التشدد والغلو، وأن رؤية القيادة السياسية بشأن تجديد الخطاب الديني واجهت أفكار جماعات الظلام والتطرف ، خلال السنوات الماضية: «المنابر اليوم تشهد تواجد أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والفتوى في مصر منضبطة بفضل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية».

احتفالية وزارة الأوقاف

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد اليوم، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وجرى تكريم عدد من العلماء، وجاءت قائمة التكريم كالتالي:

صابر عبد الدايم يونس عميد كلية اللغة العربية بالزقازي الأزهر.

محمود عبد الخالق مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات.

الشيخ محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

الواعظة وفاء عبد العظيم واعظة معتمدة بالأوقاف ومدير عام بشركة مصر للطيران.

الشيخ محمود حسن الخشت قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

الشيخ علي عبد الفتاح الطاروطي قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

الشيخ أبو بكر عبدالله مفتي جمهورية جزر القمر.