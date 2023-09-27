نجل الفنان أمين الهنيدي عن والده: كان صديقا رائعا

قال نجل الفنان أمين الهنيدي، عن علاقته بوالده الفنان الراحل، إنه كان أب رائع ورغم فارق السن الكبير بينهما، إلا أنه نجح في جعل العلاقة بينهما صداقة، وكان: «والدي وجدي في نفس الوقت بسبب فارق السن الذي وصل إلى 50 عاماً، لأنه تزوج وعمره أكثر من 40 عاماً.. كما كان صديقي بسبب أنه تربوي ويستطيع التعامل مع العقليات المختلفة مهما كانت صغيرة، وفي تعاملاته مع المعجبين والناس في الشارع قمة في التواضع، وكان شخصية جميلة».

وأضاف نجل الفنان الراحل، خلال استضافته على شاشة «قناة Ten»، أنَّه يعمل بالفن وتحديدا المسرح، ولا يجد صعوبة في تحقيق نفس مستوى نجاح والده الفني ونجوميته بقدر الصعوبة التي يجدها للوصول لنفس مستوى التعامل الإنساني: «صعب جداً جداً».

المسيرة الأصعب لشخصية والده

وتابع نجل أمين الهنيدي، أنَّ المسيرة الأصعب لشخصية والده التي تكونت وصقلت بظروف وبمواقف شكلت لديه الالتزام والاحترام تجاه الآخرين، لدرجة إلتزامه على المسرح بعدم خروج أية ألفاظ منه لا تليق وتقديم محتوى بلا إيحاءات وحرصه على الفن المحترم الذي يمس الوجدان والرسالة ونوع الكوميديا الراقى، «لا زلنا نذكر ما قدمه ونفخر به».