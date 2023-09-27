أمين الفتوى: ليست كل بدعة محرمة.. منها ما هو حسن

تحدث الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن البدعة الحسنة في الإسلام، وحدد صورها والفرق بينها وبين السيئة.

ليست كل بدعة محرمة

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، إن البدعة الحسنة هي الابتداء بفعل شيء لم يسبق الاستناد إليه بدليل شرعي، وأما إذا لم يستند إلى دليل شرعي معتبر، فهو مبتدع، لأنه أحدث في الدين ما ليس منه ومن صورها؛ قول «صدق الله العظيم» فهي بدعة حسنة، لافتًا إلى أنه ليست كل بدعة محرمة.

الأحكام الخمسة للبدعة

وتابع أن البدعة يطلق عليها الأحكام الخمسة، فهناك بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مكروه ومباحة ومحرمة فقول «صدق الله العظيم» من البدع المندوبة أو الحسنة، فالاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام، ليس بدعة، فهو نبي عندنا، والاحتفال بمولده من الدين وهو بدعة حسنه.