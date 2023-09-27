عالم بالأزهر: الجزيرة العربية كانت أقرب إلى الفطرة الإنسانية لنشأة الإسلام

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف سر اختيار الجزيرة العربية مهدًا لنشأة الإسلام.

اختيار الجزيرة العربية لنشأة الإسلام

وقال عالم الأزهر خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، إن السر وراء اختيار الجزيرة العربية لنشأة الإسلام هو أنها كانت في عزلة عن الصراعات والضلالات الحضارية، مما قلل وسائل الانحلال الخلقي والطغيان، فهي كانت أقرب إلى الفطرة الإنسانية، وأدعى لقبول الدين الحق، إضافة إلى ما كان يتحلى به أهلها من نزعات حميدة كالكرم، والعفة والأمانة والوفاء.

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وتابع أن موقعها الجغرافي كان وسطا بين تلك الأمم الغارقة التائهة، فهذا الواقع والموقع جعلها مؤهلة لنشر الخير وحمله إلى جميع الشعوب بسهولة ويسر.