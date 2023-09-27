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بسمة وهبة: الرئيس السيسي الأصلح والأقدر لقيادة مصر

كتب:

شريف سليمان
09:32 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الإعلامية بسمة وهبة

الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي له الكثير من الإنجازات وما زال يهتم بالإنجازات، وهو الأصلح والأقدر بقيادة جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى أنه أكد اليوم في احتفالات المولد النبوي الشريف أنه رجل دولة من الطراز الرفيع ويحفظ المقامات ويقدر كوادر الدولة ومسؤوليها ودورهم الكبير، وهو ما ظهر من إعلانه عن إعجابه بكلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

العالم كله يعاني من الغلاء بسبب الأزمات الاقتصادية

وأضافت «وهبة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «العالم كله يعاني من الغلاء بسبب الأزمات الاقتصادية التي تدفع ثمنها كل البلدان مثل جائحة كورونا والحروب والزلازل والفيضانات، هناك دول تضيع، لكننا في بلد آمن وننام مستورين».

إنجازات كثيرة قدمها الرئيس السيسي لمصر

وأكدت: «الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم إنجازات كثيرة للدولة المصرية، لدينا فعاليات الأمس استمرت نحو 12 ساعة، وطوال الوقت يعقد لقاءات مع الناس وموظفين ورؤساء دول ويهتم بذوي الهمم والشباب والرياضة وأصحاب المعاشات الذين زادت معاشاتهم وتخلوا عن الطوابير.. احذروا أهل الشر، عايزين يغرقونا، وربنا هو اللي حافظ مصر».

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