لماذا تنتهي التأييدات في الشهر العقاري يوم 14 أكتوبر؟

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، أن تلقي تأييدات المواطنين لتوثيقها بالشهر العقاري، لراغبي الترشح للانتخابات الرئاسية، مستمر حتى آخر يوم في فتح باب الترشح، المحدد بالجدول الزمني يوم 14 أكتوبر المقبل.

يجب أن يستوفي المرشح التأييدات قبل 14 أكتوبر

يشار إلى أن التأييدات من المستندات المهمة لراغبي الترشح، وفقا لما نصت عليه الهيئة ضمن قراراتها؛ إذ أن التوكيلات المحررة من المواطنين لمرشحهم يجب أن تكتمل قبل غلق باب الترشح، ولن يستطيع المرشح التقدم بأوراقه قبل استيفاء عدد التوكيلات أو التزكية من أعضاء مجلس النواب.

وأكدت الهيئة أنه وفقا لقرارها بدعوة الناخبين للاقتراع، وفتح باب الترشح، يتم خلال تلك الفترة جمع التأييدات، وهي 25 ألف من 15 محافظة، بحد أدنى 1000 من كل محافظة، أو تزكية 20 نائب بمجلس النواب.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر المقبل.