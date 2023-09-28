«التعليم» تنفي تأجيل موعد بدء الدراسة حتى 7 أكتوبر المقبل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد إلى يوم 7 أكتوبر المقبل، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أنّه لا صحة لما تم تداوله، والعام الدراسي يبدأ في موعده المحدد سلفا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، وأنّ المنشور المتداول مُزيف، مؤكدة أنّ الدراسة تبدأ في جميع المدارس الحكومية في موعدها المقرر سلفا وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي 2023-2024 دون أي تأجيل، والمقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في جميع المدارس.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما ناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.