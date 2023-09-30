25 مركزا وسيارة متنقلة لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالقاهرة.. تعرف عليها

حددت شركة مياه الشرب بالقاهرة 25 مركزا وسيارات متنقلة تابعة لها، لشحن العدادات مسبقة الدفع على مستوى جميع أحياء المحافظة، ضمن خطة الشركة لحرصها الشديد والدائم على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها لجميع عملائها.

مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بمراكز شركة مياه الشرب بالقاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عبر منشور على الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أنه تقرر تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع وأيام الجمع والعطلات الرسمية والأعياد.

وأعلنت الشركة عن أماكن تواجد المراكز كالتالي:

** مركز خدمة عملاء بوسط المدينة الكائن 42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح.

** مركز خدمة عملاء الحي العاشر الكائن بمدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع احمد الزمر – بجوار مسجد الخزان.

** مركز خدمة عملاء السلام الكائن بشارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق أسبيكو.

** مركز خدمة عملاء المقطم الكائن خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم.

** مركز خدمة عملاء عين الصيرة الكائن في 1 شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الانابيب – عين الصيرة.

** مركز خدمة عملاء حلوان الكائن في3 شارع احمد انسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء.

** مركز خدمة عملاء الوايلى الكائن 9 شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادى مياه القاهرة.

** مركز خدمة عملاء مدينة نصر الكائن بطريق الأوتوستراد بجوار نادى السكة.

** مركز خدمة عملاء الزيتون الكائن في 9شارع الزيتون نصوح سابقا.

** مركز خدمة عملاء بهتيم الكائن بشارع بهتيم العمومي.

** مركز خدمة عملاء الخلفاوى الكائن بشارع معمل الألبان الساحل.

** مركز خدمة عملاء المعادى الكائن بشارع وادي النيل بجوار شركة الكهرباء.

** مركز خدمة عملاء المعراج وزهراء المعادي الكائن بشارع وادي دجلة أمام المسجد الكويتي زهراء المعادي.

** مركز خدمة عملاء الاسمرات الكائن بعماره 64 النخيل حي الأسمرات.

** مركز خدمة عملاء مصر الجديدة الكائن في 20شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق.

** مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة الكائن بشارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي.

** مركز خدمة عملاء عين شمس الكائن في 9شارع الزيتون نصوح سابقا.

** مركز خدمة عملاء كوتسيكا الكائن في 36شارع 9 ثكنات المعادي.

** مركز خدمة عملاء المرج الكائن في 22 شارع ذكى الوردانى من مؤسسة الزكاة داخل فرع شبكات مياه المرج.

** مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المحروسة - مدينة السلام.

** مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة الخيالة - السيدة عائشة..الموقع الجغرافي.

** مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة المرج.

** مركز خدمة العملاء المتنقل بمنطقة شق الثعبان..الموقع الجغرافي.

** مركز خدمة العملاء المتنقل بجوار محطة مياه دار السلام.

** مركز خدمة العملاء المتنقل بنادي الزهور بمدينة نصر.

توفير الخدمة للعملاء على مدار 24 ساعة وباعلى جودة

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن شحن عدادات المياه مسبقة الدفع عن طريق منافذ خدمات فوري، لافتة إلى حرصها دائما على توفير خدماتها لعملائها على مدار 24 ساعة وبأعلى جودة.